José Artidor Vaz, mesmo com limitações físicas, foi um gigante em vida

No dia 1º de junho, a família Vaz perdeu um pilar importante de suas vidas, José Artidor Vaz, um homem que enfrentou desafios desde a infância, mas nunca deixou que nada o impedisse de viver plenamente. Sua filha, Taiane, em uma emocionante homenagem, compartilha momentos marcantes e a essência de um pai amoroso, corajoso e incansável.

José Artidor Vaz foi acometido pela paralisia infantil aos quatro anos de idade, um episódio que marcou profundamente sua jornada. Na época, a vacinação contra a doença ainda não era amplamente difundida, e sua avó, por algum motivo, não a administrou. Apesar das cirurgias para tentar recuperar o movimento das pernas, José não voltou a caminhar. Entretanto, isso não o impediu de viver uma vida plena.

José se casou e teve cinco filhos, e junto o casal construiu uma família amorosa e unida. Embora as pessoas questionassem se ele realmente tinha filhos, sua filha ressalta que eles eram os melhores filhos que ele poderia ter. Em cada obstáculo que a vida lhe apresentava, José não se deixava abater. Ele não gostava de utilizar a cadeira de rodas e rejeitava a ideia de depender dos outros. Ele mesmo se locomovia em sua carroça, percorrendo a cidade e se tornando uma figura conhecida.

José assumiu o papel de cuidar dos filhos enquanto a mãe trabalhava, realizando tarefas como trocar fraldas e manter a casa em ordem. Seu espírito autônomo e determinado era evidente em todas as áreas de sua vida. Ele cozinhava, limpava e consertava tudo o que estivesse ao seu alcance, inclusive ventiladores que precisavam de reparos. Sua paixão pelo Grêmio, seu time de coração, era inabalável, mesmo que não soubesse usar as redes sociais. Sua filha fazia questão de compartilhar os últimos jogos em seu celular para que ele pudesse assistir.

Recentemente, José havia perdido dois irmãos, o que tornou sua partida ainda mais dolorosa para a família. No dia 1º de junho, ele sentiu uma forte dor no peito. Conhecendo sua aversão a depender dos outros, seu filho o levou imediatamente ao hospital. Foram realizados diversos exames, mas o infarto não foi identificado e José sofreu uma parada cardíaca. Ele foi entubado e sedado, lutando bravamente por sua vida.

Em 2009, a filha lembra que ele havia passado por uma situação semelhante, mas conseguiu se recuperar. Porém, neste último episódio, ele parecia estar se recuperando, fora do tubo e lúcido, aguardando a transferência para fazer um cateterismo em outro hospital.

Em sua última conversa com a filha, José fez um pedido simples: um Waffer, um doce que ele adorava. Todas as noites, antes de dormir, ele saboreava um docinho. Sua filha lamentou de não ter naquele momento, mas ele respondeu com um sorriso, pois ela mencionou que não poderia ter no hospital e tinha uma câmera. Essa pequena interação demonstra a força de vontade e o senso de humor que sempre acompanharam José.

A tragédia se abateu sobre a família quando a filha recebeu uma ligação inesperada. Ela foi instruída a levar sua mãe para o hospital, na esperança de que ambos pudessem realizar o cateterismo juntos. Infelizmente, a notícia recebida na porta da UTI foi devastadora. José havia partido, deixando um vazio imensurável em todos os corações que o amavam.

José Artidor Vaz era mais do que um pai. Ele era o centro da família, um esposo dedicado, um avô amoroso, um irmão carinhoso e um amigo fiel. Sua presença será eternamente lembrada pelos corredores da coxilha, onde ele próprio fazia a limpeza com sua foice. E se houvesse uma palavra que ele deixaria para todos, certamente seria: “Cuidem, amem e tenham orgulho de seus pais, assim como nós tivemos do nosso”.

A história de José Artidor Vaz é um testemunho inspirador de como o amor, a determinação e a superação podem transcender as limitações físicas e desafiar todas as adversidades. Sua filha conclui sua homenagem reafirmando o amor incondicional e o orgulho que sente por seu pai, um homem que ensinou a todos a valorizar cada momento da vida. José Artidor Vaz deixou um legado de força e coragem, e sua memória será lembrada com carinho por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.