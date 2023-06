Frio chega com força a partir deste domingo

Os próximos dias serão com temperaturas mais baixas, durante o fim de semana e no decorrer da próxima segunda-feira (12/6), o frio vai atingir todo o Rio Grande do Sul. A frente fria, seguida de uma intensa e ampla massa de ar frio deve se deslocar entre o fim de sexta-feira (9) e o sábado (10), da Argentina até o Uruguai chegando ao Rio Grande do Sul com queda acentuada das temperaturas, no domingo.

O tempo vira no fim de semana com a passagem de uma frente fria que derruba a temperatura e favorece o retorno do frio de inverno. O calor registrado ao longo da última semana resulta de uma sequência de dias de tempo seco e de uma corrente de vento de Norte/Noroeste.

A temperatura em Alegrete na sexta apontou que a temperatura chegou aos 27ºC. No entanto, a frente fria do Uruguai provoca uma virada brusca no tempo no fim de semana. Embora, no Rio Grande do Sul, a temperatura despenca de forma generalizada de domingo para segunda com manutenção da temperatura mais baixa nos dias seguintes.

Essa virada pode vir acompanhada de vento forte e temporais isolados. A mudança afeta primeiro as máximas, que poderão ter uma queda de até 15°C. O segundo impacto vai ser nas mínimas, que ficarão abaixo de zero na primeira metade da próxima semana.

A previsão indica mínimas abaixo de 5°C em áreas das metade Sul e Oeste e também em pontos de maior altitude. Marcas ao redor e abaixo de zero poderão ser registradas em trechos de Serra. A temperatura baixa, com vento calmo e ar seco pode formar geada nessas cidades.

Segundo o Metsul, a precipitação para sábado em Alegrete foi de 5.2 mm. Já o Climatempo destacou em torno de 10 mm. Neste domingo (11), as mínimas variam entre 5º C e 7ºC e possibilidade de chuva fraca.

Foto: Decio Marini