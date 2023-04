Juliano Castro: a paixão pelo jornalismo levou o alegretense a voos mais altos

“Lembro com muito carinho de toda a minha jornada na cidade. Foi aí onde estudei todo o ensino regular – nas escolas Gaspar Martins e Demétrio Ribeiro. Também na cidade foi onde acreditei que o jornalismo seria parte muito importante da minha vida”, destacou o profissional em uma entrevista marcada por boas lembranças, realizada por meio de um aplicativo de mensagem.

Na verdade, o contato com o alegretense foi há mais de três meses, mas por conta da correria das atividades profissionais do jovem repórter, a conversa era protelada. Mas na última semana, logo cedo, o alegretense atendeu o pedido da reportagem e de forma muita espontânea bateu um papo com o PAT.

Ele iniciou a trabalhar ainda adolescente na Rádio Gazeta do Alegrete. Foi na empresa que pegou um gosto pelo jornalismo, sem ao menos saber o que era preciso fazer para ser um jornalista, admite seguido de uma risada, uma das características do jovem.

“Nunca quis ter outra profissão. Sempre o jornalismo foi minha primeira e única opção, mesmo quando nem sabia exatamente como se conseguia esse título. Só sabia que queria dar notícias”, destaca. E foi justamente num Jornal do Almoço especial transmitido da Praça Getúlio Vargas em um 20 de setembro, que ele se apaixonou pelo universo da televisão.

“Eu era uma criança ainda. Mas já fiquei com essa certeza de que um dia eu estaria ali de alguma forma fazendo parte daquele ambiente. Olhando tudo de longe, me encantei pela força de quem carregava aquelas câmeras gigantes, dos produtores conferindo tudo, dos apresentadores concentrados na informação. Lembro como se fosse ontem”, recorda.

Juliano atingiu a maioridade e saiu de Alegrete para estudar Jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Estudar na UFSM era um sonho que já alimentava há alguns anos, até que se realizou no ano de 2019. Na chegada ao centro do Estado, já começou a trabalhar na emissora da TV da Universidade. Atuou como repórter e apresentador do canal durante os quatro anos de faculdade.

Durante o período de estudos de Jornalismo, também participou do Profissão Repórter, da TV Globo, em 2018, durante o Globo Lab – que é um programa que coloca estudantes para viverem a rotina da reportagem da Globo.



O alegretense também trabalhou na produção da RBS TV de Santa Maria. Sua qualificação para a profissão foi tanta, que uma semana antes da formatura oficial, acabou contratado como repórter em Santa Maria.

“Minha parceria foi tão boa com a RBS TV Santa Maria, segui na reportagem fazendo matérias para todos os jornais até que fui transferido para Passo Fundo. No Norte do Estado, mostrei por quase dois anos os problemas, as soluções e as notícias factuais de lá. Depois, finalizando minha jornada no interior do Estado, fiquei 10 meses na RBS TV Caxias do Sul. Foi um período muito legal também”, destaca Castro.

Juliano conta que teve a oportunidade de mostrar as belezas da Serra para todo o país no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, Bom Dia Brasil, e também assuntos econômicos e do turismo da Serra no Jornal do Almoço, Bom Dia Rio Grande e no RBS Notícias.

Há pouco mais de um ano, está na Capital dos gaúchos. Em Porto Alegre, o desafio é mostrar assuntos da capital que tenham conexão com todo o Rio Grande do Sul. “Tem sido um período maravilhoso de muita proximidade com os telespectadores da RBS TV, com as comunidades de Porto Alegre. Uma alegria muito grande estar aqui ao lado de figuras tão queridas no nosso jornalismo gaúcho”, revela o alegretense.

O alegretense não fica um dia sem ir à academia, adepto das caminhadas pela Orla do Guaíba, tem o hábito da leitura em excesso e assiste muito vídeo na internet. Confessa que é uma uma maneira de se atualizar do que está acontecendo no mundo, pegar ideias e por que não se divertir.

A rotina em Porto Alegre consome boa parte do seu dia na RBS TV. Em casa confere as notícias, os jornais do período que está fora da televisão, e por hábito revê também o que produziu durante o dia. Juliano já está acostumado a dar notícias e foi justamente assim que encerramos a reportagem.

– Qual a melhor notícia que tu almejas para Alegrete ?

A melhor notícia certamente é um espaço educacional e econômico cada vez mais autossustentável. Que quem é de Alegrete possa ter como opção ficar na cidade porque tem ensino e emprego suficientes. Que os moradores tenham a possibilidade de ver na cidade mais portas de ensino técnico e superior à disposição de todos. É a forma de evitar que a falta de oportunidade de sair do município para estudar barre o desenvolvimento profissional. E que essa possibilidade também desperte mais o investimento de novas ideias econômicas, novas empresas para a cidade que tem um potencial muito importante para receber – pela história e pela área que ocupa no Estado.

Assim, o guri que bebeu água do Ibirapuitã, se apaixonou pelo jornalismo quando do trabalho na Rádio Gazeta e viu na praça central de Alegrete um Jornal do Almoço, hoje é um respeitado profissional que em Porto Alegre vê o sonho realizado na profissão que tanto almejou.

Fotos: reprodução