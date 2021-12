DECRAB facilita acesso e cria cartão com funcionalidades para vítimas de abigeato

Através de um link, é possível ligar direto para o número disk-abigeato; falar no WhatsApp da DECRAB, além de enviar a localização instantânea da propriedade. Na nova funcionalidade ainda pode ser feito o registro online da ocorrência.

Para o delegado Erickson, essa plataforma vai facilitar o acesso das vítimas e até mesmo ajudar a polícia quanto a localização exata do fato. “Muitas vezes fica difícil a explicação da vítima quanto ao local do fato. Agora com esse sistema teremos mais praticidade”, adianta o policial.

Em uma reunião com o presidente do Sindicato Rural de Alegrete Luiz Plastina Gomes, o delegado conversou sobre pontos necessários ao bom préstimos dos serviços policiais para a comunidade rural alegretense e já apresentou o cartão com as novas funcionalidades.

Delegado Erickson e o presidente Luiz Plastina

