Médico deixa ESF e corre para atender homem em parada de ônibus

“Salvar vidas é a principal missão”- esse é o juramento que se comprovou na Estratégia da Saúde da Rondon, na tarde de quarta-feira(1º), quando o médico Everton Pires saiu correndo do consultório para prestar os primeiros socorros a um idoso que passou mal em via pública.

De acordo com relato do médico, Everton Pires, ele estava no posto de saúde quando soube que um idoso havia caído em via pública.

Imediatamente o médico saiu correndo e foi até a parada de ônibus onde o homem de 61 anos estava vendendo picolé, com um carrinho.

O primeiro atendimento foi no local e posteriormente o idoso foi colocado em uma cadeira de rodas e levado à Unidade de Saúde. Conforme o médico, ele estava com a pressão arterial normal, porém, desidratado. Tudo indica que ele tenha sofrido um mal estar em razão do sol forte.

Sem a necessidade de ser encaminhado à UPA, o paciente ficou em observação no posto. As pessoas que acompanharam a ação rápida do médico o elogiaram. “Embora sabendo que é dever do médico prestar socorro, foi muito importante a atitude do Dr Everton. Muitas vezes, chamamos o Samu. Neste caso, ele já fez o primeiro atendimento que, caso fosse algo grave poderia representar o grande diferencial em salvar a vida do idoso”- disse a jovem que estava nas adjacências e acompanhou o atendimento.