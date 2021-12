Mulher assume patronagem do CTG Honório Lemes

O CTG Honório Lemes situado no Caverá, no interior de Alegrete, é um tradicional centro de tradições que congrega famílias daquela região.

A prenda Kellen da Costa Castilho Iung, natural de Uruguaiana, assumiu a patronagem do CTG. Ela é a segunda mulher assumir como patroa do CTG. A primeira foi Genessi Araújo.

Ela é de Uruguaiana e começou no movimento tradicionalista em 1989, no CTG Sinuelo do Pago, onde por muitos anos foi prenda e dançou nas invernadas mirim, juvenil e adulta, obtendo muitas conquistas no FEGART e viagem para fora do Brasil.

Também participou como integrante do CTG Tríplice Aliança onde foi Vice patroa daquela entidade. Kellen integrou o departamento cultural da 4ª Região em Alegrete e participou da patronagem do CTG Farroupilha, do piquete Dona Luiza, foi diretora artístico- cultural do CTG Honório Lemes do Caverá.

Eu faço durante estes 30 anos trabalho voluntário, amo nossas tradições, tenho o maior respeito pela nossa cultura e as pessoas que nos deixaram estes legados. Assumo as rédeas do CTG Honório Lemes com muita coragem e determinação juntamente com meus companheiros de patronagem. Honrarem a confiança daqueles que fizeram e fazem história neste tão relevante CTG de Alegrete.

Formada em Direito pela Urcamp Alegrete, pós-graduada em Direito público, cursa atualmente o 2ºano de Pedagogia Urcamp Alegrete.

Hoje, com 53 anos, o CTG que leva o nome deste grande tropeiro, tem à frente a segunda mulher patroa, que passará dirigir a entidade juntamente com os demais membros da patronagem por dois anos.

Nossa patronagem é composta de ex- patrões, todos com uma larga experiência em gestão, e temos o compromisso de manter erguida esta entidade que tem relevante valor histórico e cultural para o Município de Alegrete. Sendo assim, pretendemos manter nosso galpão sempre com atividades artísticas e culturais durante este período, pois temos eventos tradicionais do próprio CTG que serão colocados em execução. Trabalharemos sempre com todos , pois estamos vindo de uma pandemia avassaladora onde se perdeu muitos e neste momento temos o compromisso de acolher, receber todos, sócios, simpatizantes e colaboradores.

Acredito que nada é por acaso, e portanto vou honrar a confiança depositada em mim e nos componentes que farão parte da minha gestão.

Desde já agradeço, e o CTG Honório Lemes em breve estará de portas abertas para receber sua comunidade e todos, que fazem da tradição a valorização que nos foi passada de geração em geração por nossos antepassados, resumiu a nova patroa.