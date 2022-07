DECRAB localiza moto roubada em assalto à propriedade rural

Na manhã desta quarta-feira(27), após diligências investigativas e periciais, a DECRAB Alegrete, com o apoio do Instituto Geral de Perícias, localizou, periciou e restituiu ao proprietário a moto que havia sido roubada com um trator de uma propriedade rural na região do Passo Novo, em Alegrete.

Segundo informações do Delegado Titular da Decrab, Erickson Freitas, o veículo foi abandonado em uma mata, nas imediações da propriedade rural, no interior de Alegrete.

Na noite da última segunda-feira(25), homens armados e encapuzados, invadiram uma propriedade rural, renderam um trabalhador e uma criança que ficaram acorrentados por seis horas. Na ação teria foram levados um trator John Deere 5070 E (que foi carregado por um caminhão que chegou depois), uma moto CG 125 placas IOF 8298, um vídeo game xbox.

O trator foi recuperado na manhã de ontem(26), tanto a Brigada Militar quanto a Polícia Civil, que iniciaram os trabalhos de investigação em busca dos autores do crime, logo depois do comunicado do roubo, localizaram o trator em Tuparendi. A operação foi em conjunto da DRACO de Santa Rosa (Polícia Civil) e 4BPAF (Brigada Militar) – com apoio da PRF.