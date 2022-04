Três homens esfaqueados e bêbados na mesma madrugada

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Três homens jovens, esfaqueados e com visíveis sinais de embriaguez foram atendidos na UPA de Alegrete.

Na madrugada de sábado(9), por volta das 3h40min, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada no bairro Saint Pastous, Zona Leste.

No local, em um bar, os policiais se depararam com um homem de 20 anos, caído ao solo com ferimentos na face e na coxa direita provocados por faca.

O Samu foi acionado e o encaminhou à UPA. A denúncia foi de que teria ocorrido uma briga no endereço.

Durante o atendimento da ocorrência, a guarnição foi comunicada que mais dois homens estavam em atendimento na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, em razão de ferimentos à faca.

Porém, os três pacientes estavam muito embriagados e, devido aos ferimentos, sem condições de prestarem depoimentos, com isso, conforme registro policial, não há informações se o trio, esfaqueado, estava no mesmo bar e se os fatos estão interligados.

Os três homens permaneceram hospitalizados, contudo, não apresentavam risco de morte.

Na Delegacia de Polícia de Alegrete, foi feito registro por tentativa de homicídio doloso, quando há intenção de matar.