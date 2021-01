Policial de Alegrete, em patrulhamento de rotina, ajuda salvar banhista na Barra do Chuí

Compartilhe















Tragédias, infelizmente, fazem parte do cotidiano e, muitas vezes, ilustram a editoria de polícia. Por outro lado, quando uma ação salva uma vida, merece todo o destaque possível. E, mais uma vez, mesmo não estando em Alegrete, os policiais militares do 2° RPMon, do Município são enaltecidos por atos heroicos.

Neste caso, o sargento Roberto Oliveira de Alegrete, merece o reconhecimento pelo ato de bravura ao auxiliar no salvamento de uma banhista na Barra do Chuí. Desde o início da Operação Verão, no mês passado, o policial militar está atuando no reforço do policiamento ostensivo. O que exalta ainda mais a ação do sargento Roberto, é que ele não sabe nadar, mas não exitou em salvar uma vida, com o apoio dos colegas de farda do 6° RPMon de Bagé soldados Alisson Ramos e Andersom.

No último sábado(9), durante o patrulhamento de rotina na orla da praia, fora da área protegida pelos salva vidas, os policiais visualizaram pessoas pedindo socorro, pois uma mulher estava se afogando. De imediato, os integrantes da guarnição adentraram ao mar no intuito de salvar a banhista. O soldado Alisson Ramos e o Sargento Roberto Oliveira de pronto correram até o local, entrando na água fardados, apenas retirando o cintos e coletes de serviço enquanto o soldado Andersom buscava apoio nas guaritas próximas.

Mesmo sem o conhecimento da técnica de salvamento e sem possuir sequer treinamento para a ação e sem equipamentos para salvamento aquático, colocaram em risco a própria vida e após cerca de 15 minutos no mar conseguiram retirar a vítima da água. Sargento Roberto disse que ao saber da situação eles não titubearam na busca de salvar a vida da banhista. Ele destaca que ela por várias vezes submergiu, mas eles conseguiram chegar até a vítima, que teve uma segunda chance, uma nova data de nascimento. Pois, se não fosse a ação dos militares, possivelmente, não teria a mesma sorte, até um socorro dos salva-vidas, pois o local onde ela estava era distante das guaritas.

Embora, sem conhecer a área e o forte repuxo, os policiais foram vitoriosos. Na sequência, os salva vidas que foram comunicados pelo policial militar Andersom, compareceram no local para prestarem apoio. A vítima que já tinha recuperado os sentidos e estava bem, foi orientada referente aos locais de alcance das guaritas.

Fica a gratidão da mulher que foi resgatada, assim como, toda a família e amigos, pois a tarde poderia ter sido de uma tragédia e não de um renascimento. Não apenas em Alegrete, que os policiais, diuturnamente, são verdadeiros heróis e vários atos já foram evidenciados através do PAT, em salvamentos no Rio Ibirapuitã, na Ponte Borges de Medeiros e várias outras ações que dignificam a profissão e os valorosos policiais que, mesmo em situação de grande risco, arriscam suas vidas em prol do outro e da comunidade. Os policiais de Alegrete também se destacam por onde estão e realizam o trabalho com muita dedicação, coragem e espírito de renúncia.

Para finalizar, sargento Roberto disse que a sensação é de dever cumprindo. Vale lembrar que, dois dias antes de ir para a Operação de Verão, o sargento Roberto realizou o sonho do pequeno, alegretense, Anthony Santos de Quadros, de sete anos. Ele foi presenteado com uma boina, após o relato da avó aos policiais destacando a devoção do neto pela Brigada Militar. Veja no link abaixo, na íntegra, o emocionante post sobre o presente.

Policial Militar realiza o sonho do pequeno Anthony em Alegrete