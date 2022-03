Líderes comunitários se mobilizam para melhor atendimento da ESF Vila Nova

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Líderes comunitários e mais um representante da UABA estiveram na ESF Vila Nova, no dia 8, vendo de perto as maiores necessidades do local.

Ele verificaram que uma das necessidades de um dos maiores postos de saúde de Alegrete com uma população, só na Vila Nova, de 11 mil pessoas, é falta de técnicos de enfermagem.

ESF Vila Nova

Uma das maiores necessidades, conforme eles, é a falta de técnicos de enfermagem, já que a ESF atende cerca de 11 mil pessoas naquele território.

Atualmente a unidade atende com apenas um técnico com 20h, o que dificulta estar em todo os serviços que o posto oferece. Desde meados de fevereiro uma outra enfermeira foi enviada à ESF Vila Nova, já médicos agora são três, um de 40h e outros dois com 20h de trabalho cada um.

Outro problema que os líderes de bairros verificaram é que a autoclave que estereliza materiais está estragada. Esse serviço passou ser enviado ao PAM e está demorando. A cadeira do dentista, conforme Ênio Santos, também está estragada e os pacientes precisam ir ao PAM para serem atendidos, em uma enorme distância de seu território, atesta.

A ESF Vila Nova têm duas equipes e pelo tamanho da população deveria ter mais equipes para atender, de forma plena, a população, observou Nariela Wesp, que também esteve na unidade.

Em outra reportagem sobre a necessidade de técnicos de enfermagem, a Secretaria Haracelli Fontoura informou que está finalizando o processo que terá que passar pela Câmara para depois voltar para Prefeitura e depois abrir o edital.

Já em relação ao autoclave e a cadeira de dentista ela disse que tão logo a Secretaria for comunicada, inicia o trabalho de manutenção.

– No serviço público tudo depende de licitação e outros trâmites burocráticos, e nós temos que cumprir prazos e exigências, mas é claro que tudo será ajustado, porque o nosso interesse é bem atender as comunidades ,salienta.