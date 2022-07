Defesa Civil alerta para riscos de tempestades

Share on Email

A Defesa Civil (DC) informa que Alegrete e região encontram-se em alerta entre os dias 14 e 16 de julho. Durante este período, a previsão é de tempo severo, o que significa a possibilidade de tempestades. Há risco de chuva forte, rajadas de vento com variação de intensidade (até 90 km/h) e eventual queda de granizo.

O atendimento da Defesa Civil de Alegrete continua sendo realizado de segunda a sexta-feira, das 7h30 as 13h30 pelo telefone (55) 3961-1606. Em caso de emergência fora do horário de atendimento, entre em contato através do número 193, acionando o Corpo de Bombeiros.

A Defesa Civil recomenda que em caso de rajadas de vento, não se abrigue embaixo de árvores, pois há riscos de quedas e descargas de energia elétrica e não estacione próximo a torres de transmissão e a placas de propaganda. Se possível desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Instabilidades associadas a chuva e descargas elétricas atuam no extremo oeste, onde os temporais isolados seguem atuando, bem como nas áreas rurais e sul do município, no decorrer da manhã.