Maior superlua do ano é registrada no céu do RS

A Superlua dos Cervos pode ser vista nesta quarta-feira (13) em todo o Brasil, inclusive no RS, que teve condições favoráveis para a visualização do fenômeno no céu.

Nesta data, o satélite atinge seu ponto mais próximo da Terra em 2022 em seu movimento de órbita, ficando a uma distância de 357.263 quilômetros do nosso planeta.

O nome do fenômeno atual é relacionado à época em que a galhada dos cervos volta a crescer e faz parte da tradição da tribo indígena Algonquin, do nordeste do Canadá.

Fonte: G1