Procon de Alegrete encontrou aumento no preço da gasolina em agosto

O início deste mês de setembro deve ser salgado para o bolso dos motoristas em Alegrete. A última pesquisa de preços do Procon, referente ao mês de agosto encontrou elevação no preço da gasolina em comparação com o mês de julho.

Segundo apurou os técnicos do Procon, a gasolina comum, que em julho o preço mais barato era de R$ 4,43 o litro e o mais caro R$ 4,69, no mês de agosto, ficou entre R$ 4,54 e R$ 4,79.

A gasolina aditivada, que em julho teve o menor preço de R$ 4,45 e o mais caro de R$ 4,89, em agosto, os preços registrados foram de R$ 4,56 e R$ 4,99 respectivamente.

O aumento foi verificado até no óleo diesel comum. O valor mais barato encontrado em julho foi de R$ 3,29, agora está R$ 3,47. O preço do óleo diesel S10 também sofreu aumento, em julho estava em R$ 3,35 o preço menor e no mês de agosto R$ 3,45.

A pesquisa completa com os preços de 15 estabelecimentos pesquisados pode ser verificada neste link, que também está na página do Procon no site da Prefeitura:

https://www.alegrete.rs.gov.br/grupoarquivo/88-1598992443-152.pdf

Pelos números apresentados, apenas um posto pratica o valor mais baixo (R$4,49), a diferença em relação a outro estabelecimento é de R$ 0,05. O litro mais caro da gasolina comum foi de R$ 4,79.

Na aditivada, dois estabelecimentos oferecem o litro com o valor mais baixo apontado pela pesquisa. (R$4,56), a diferença para outro posto é de R$ 0,18. A gasolina aditivada mais cara foi encontrada em um posto pelo valor de R$ 4,99.

