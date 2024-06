Serviço do rotativo não será interrompido durante novo processo licitatório

A empresa BR Parking, que está prestando serviço licitatório para as atividades do estacionamento, está completando 10 anos de exploração da área azul, conforme o contrato que se encerra agora no final de junho.

“Não será interrompido o serviço durante o período de tramitação do novo processo licitatório”, a afirmação é do secretário de segurança e mobilidade pública Uilian Rodolfo Almeida. De acordo com o secretário foi realizado um ato administrativo em caráter excepcional nos mesmos moldes do que estava firmado com a empresa que já presta o serviço, durante o período de tramitação do novo processo licitatório.

Ele sustenta que o rotativo é um mecanismo consolidado na cidade de Alegrete para a democratização do estacionamento, possibilitando uma melhor logística em pontos estratégicos, principalmente nas áreas de maior fluxo de veículos pela adjacência do comércio.

A expectativa é de que o novo processo seja concluído em no máximo 180 dias. No entanto, a previsão do novo edital é para os próximos 15 dias. Até a primeira quinzena de julho, garante o secretário.

Em entrevista, Almeida explicou que o novo processo contemplará um aporte tecnológico significativo, com sistema de localização de vagas, compra de saldo via app, “point pay” para os comerciantes que aderirem e parquímetros.

O novo edital será um processo novo e vai ser na modalidade concorrência onde as empresa interessadas apresentam suas propostas de acordo com o documento. Conforme apurou o PAT, para a nova empresa que for explorar o estacionamento rotativo, o serviço terá de ser híbrido: 40% no sistema de parquímetros e os outros 60% com atuação humana (fiscal). A licitação passa pela implementação da tecnologia e a percentual de 18% deve aumentar nesse novo processo.

O secretário explica que, gradativamente, haverá aumento na inserção de tecnologia no decorrer do anos, após a familiarização do sistema pela população. Lançado o edital, e após assinatura do contrato se tudo ocorrer bem, a empresa terá 30 dias para começar a administrar a área azul.

Atualmente a área azul contempla 866 vagas, mais 20 para deficientes físicos e mais 40 para idosos. Além disso, são 14 monitores, um fiscal e um gerente operacional. No rotativo, a cada meia hora o motorista paga R$ 1,10 e se permanecer uma hora estacionado precisa desembolsar R$ 2,15. Já se precisar de 1 hora e meia, o valor cobrado é de R$ 3,20 e 2h, estacionado o motorista precisa pagar R$ 4,25