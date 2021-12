Defesa Civil já leva água de caminhão à comunidade do interior

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Defesa Civil do Município já está mobilizada para ajudar comunidades do interior que enfrentam falta de água no verão.

Atitude perversa contra uma trabalhadora vai virar caso de polícia

No dia 20, a Defesa Civil fez sua primeira entrega de água na comunidade do Passo da Picada a 65 km da cidade.

De acordo com Joaquim Segabinazzi, que coordena o setor, o caminhão que utilizam para socorrer as comunidades da área rural é da Secretaria de Agricultura de Alegrete.

Esperamos que não seja necessário, mas se as comunidades do interior precisarem de água estamos prontos para socorrer, observou Segabinazzi.

Existe projetos de abertura de poços artesianos no interior, de indicação do vereador Cléo Trindade que conta com emenda parlamentares. Ele aguarda os trâmites burocráticos para liberar os recursos.