Defesa Civil retira mais famílias de áreas de risco; nível do Rio está 8,50m

A Defesa Civil, informa que índices relacionados ao nível do Rio Ibirapuitã encontram-se a 8,50m acima do normal, na atualização realizada às 18h deste domingo, 7. A suba do Rio nas últimas horas é de aproximadamente 1cm por hora.

Até o momento, quatro famílias estão desalojadas. Três foram retiradas de casa, sendo que uma foi para casa de familiares e outras duas, nesta tarde, receberam lonas e montaram barracas nas imediações das residências.

Uma outra família teve a casa volante realocada para um nível mais alto da rua. Até o momento, os bairros atingidos com retiradas de famílias são: Vila Nova e Santo Antônio.

A Defesa Civil ressalta à população que permaneça em alerta e que não espere situações extremas para solicitar ajuda, principalmente à noite, quando fica ainda mais complexa a retirada de pertences, além do risco de curto-circuito na rede elétrica.

O Diretor, Renato Grande, pontua que é necessário que as famílias entrem em contato com a Defesa Civil durante o dia, pois na madrugada, devido a segurança de todos, não serão realizadas mudanças.