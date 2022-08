Traficante é preso com droga incomum no RS

Share on Email

Na madrugada deste domingo (7), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um traficante transportando skunk e kief, uma droga não comum no Rio Grande do Sul. Foram apreendidos 264 gramas de Kief, além de quase 3 quilos de skunk em um ônibus intermunicipal, na BR 290 em Rosário do Sul.

Durante fiscalização de combate ao crime, Policiais Rodoviários Federais abordaram um ônibus que tinha como itinerário Santana do Livramento x Porto Alegre. Na abordagem ao coletivo, os policiais encontraram um passageiro com uma mochila onde dentro foi localizado 2.5 quilos de skunk, além de 264 gramas de droga conhecida como kief.

O homem, de 26 anos, natural de Joinville/SC, disse aos PRFs que a mochila não era sua, porém o ticket das bagagens comprovou a sua propriedade.

O traficante foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária em Rosário do Sul juntamente com a droga apreendida.

O skunk e o kief tem concentração de THC (substância ativa da maconha) muito maior, por isso são conhecidos como super maconha. Ambos são vendidos por preço muito superior ao da maconha comum.