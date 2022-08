Duas pacientes da Santa Casa necessitam de doação de sangue

Share on Email

Duas pacientes que estão internadas na Santa Casa de Alegrete necessitam de doadores da tipagem A positivo. Uma delas está com um quadro de anemia muito severo – segundo informou o companheiro de Eva Maria dos Santos – de 65 anos.

Conhecido como Grilo, ele procurou o PAT para solicitar ajuda de doadores que puderem realizar doação de sangue, no Hemocentro de Alegrete.

Além da esposa, Grilo ressaltou que mais uma paciente, Rosana Silva, também necessita de doação de sangue, ambas estão hospitalizadas na Santa Casa.

Mas além do tipo A positivo, qualquer outro pode ser doado para auxiliar na reposição do estoque para o Hemocentro.Elas precisam realizar transfusões e não há previsão do número de bolsas, por esse motivo, a importância de conseguir o maior número possível de doadores.

Todas as pessoas que procurarem o hemocentro, devem mencionar o nome das pacientes.

Principais requisitos para a doação:

Estar bem alimentado, ter no mínimo 50 kg, idade de 18 a 61 anos se for primeira doação. A partir dos 16 anos, também pode doar, desde que acompanhado de um dos pais.Tatuagem impede de doar por um ano.

Recomendações básicas: estar bem de saúde e não ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à doação e estar bem alimentado.

Hemocentro Regional de Alegrete é responsável por abastecer mais cinco municípios da região, abrangendo São Gabriel, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Itaqui, Quaraí.

Todas as tipagens podem ser doadas. O negativo, por exemplo, é universal, quem tem este tipo de sangue doa para todos, mas só recebe do O negativo, por esse motivo o estoque é sempre o menor.

Hemocentro fica na rua General Sampaio, 10 e a coleta pode ser realizada das 7h às 13h – sem fechar ao meio-dia – Segundas, terças, quintas e sextas.