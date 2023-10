Defesa Civil vistoriou uma casa com grandes rachaduras no bairro Segabinazzi

O coordenador da Defesa Civil, Renato Grande, esteve no local para averiguar a situação. Ele solicitou à Guarda Municipal que isolasse a área com cavaletes e fitas, além de instruir os moradores a não ingressarem no imóvel. Na manhã deste dia 19, ocorrerá uma vistoria do setor técnico da Secretaria de Infraestrutura, novamente acompanhada pela Defesa Civil.

O coordenador da Defesa Civil informou que o problema pode ter ocorrido devido aos boeiros que ficam sob esta casa, os quais podem ter se rompido com a enxurrada. O morador desta casa se abrigou nos fundos do pátio. Renato Grande adiantou que somente após a vistoria técnica da Infraestrutura será decidido o que poderá ser feito neste caso.