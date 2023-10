Ouriço passeia por rua do Bairro São João

Share on Email

Moradores do bairro São João, em Alegrete, tiveram uma surpresa inusitada recentemente quando se depararam com um ouriço-cacheiro percorrendo tranquilamente as ruas. Embora a aparição de ouriços na área urbana seja relativamente comum, muitos se questionaram sobre a sua aparição.

O ouriço-cacheiro é conhecido por migrar para áreas urbanas em busca de alimento e abrigo. Esses roedores têm preferência por folhas e frutos das espécies encontradas nessas regiões, apesar de sua origem na mata atlântica e restingas locais. No entanto, a principal preocupação dos moradores era a possível interação com cães, o que levantou questões sobre a segurança dos animais domésticos. Veja o vídeo:

De acordo com biólogos, o ouriço-cacheiro pode atingir até cerca de 50 cm de comprimento. Seu corpo é coberto por espinhos que se estendem desde a cabeça até a metade da cauda, com uma coloração que varia do acinzentado ao amarelado. Contrariando um equívoco comum, é importante ressaltar que nenhuma espécie de ouriço tem a capacidade de lançar espinhos para se defender.

Em situações de ameaça, o ouriço se defende eriçando seus espinhos e curvando o corpo, protegendo a cabeça e membros. Os espinhos podem se soltar facilmente, deixando eventuais predadores com patas ou boca espetadas. Portanto, é essencial evitar o manuseio desses animais.

Quanto ao destino do ouriço que passeou pelo bairro São João, não há informações conclusivas. No entanto, tudo indica que ele tenha retornado ao seu habitat natural, pois não foram registrados relatos de animais de estimação feridos ou resgates realizados.

Com imagens Ana Fernandes