Definida a comissão e programação dos Festejos Farroupilhas

A segunda reunião com os patrões de CTGs e representantes de piquetes foi realizada dia 18 no CTG Aconchego dos Caranchos. O coordenador, Cléo Trindade, diz que foi uma grande reunião com um expressivo número de participantes, mesmo com a noite fria.

-Iniciamos com tempo a organizar o maior evento do Município e um do mais expressivos do Estado e, para isso, precisamos de muito foco e organização, atesta.

Comissão e tradicionalista na reunão no CTG Aconchego dos Caranchos

Na reunião foi apresentada a comissão que vai trabalhar na organização dos festejos de 2023. Também, de acordo com Cléo Trindade foi informada que, para este ano, quem for desfilar não vai precisar fazer o exame do mormo e sim o da influenza. O vereador adiantou que conseguiu 200 mil reais com o Deputado Márcio Biolchi para ajudar, os que realmente não tem condições e comprovarem essa condição, pagar os exames.

Já existe uma pré programação que foi apresentada na reunião:

21 e 22 de julho acontece a escolha das prendas dos Festejos no Grupo Nativista Ibirapuitã. As mateadas dos Festejos iniciam dia 6 de agosto e serão realizadas seis mateadas ao total. Já em setembro, acontece no dia 7 a Cavalgada da Casa do Gaúcho.

E dia 11 a distribuição da centelha da chama crioula no Marco das Três Divisas. A chegada da chama na Praça Getúlio Vargas será no dia 13 de setembro. No mesmo dia, acontece na Câmara de Vereadores a sessão do Mérito Tradicionalista. Já no dia 14, será realizada a audiência crioula no CTG Vaquenaos da Fronteira. Este ano, será realizado no dia 15 um desfile no Jacaquá e à noite a missa crioula na Igreja Matriz. Já no dia 16 de setembro será a vez do desfile na Conceição, dia 17 no Passo Novo e no dia 18 acontecerá o tradicional Desfile Temático em no dia 20 de setembro o maior desfile de cavalarianos do RS.

Comissão Festejos Farroupilhas 2023.

Presidente: Cleo Severo Trindade.

1°Vice-presidente: Luiz Carlos Alabi

2°Vice-presidente: Luiz Adão do Nascimento.

1°Secretária: Elena Auzani.

2°Secretária: Elena Noetzold Brandolt.

Coord.Cultural:

Idelcina Noetzold

Elena Auzani

Bianca Saldanha

Franciele Ribeiro

Marciele Alende

Shaiane Pires

Marcia Freitas

Laura Ceolin.

Guarda da Chama da Praça:

Sergio Alende

Camila Silveira

Eduardo Melo

Ronei Oliveira

Lauro Navarro

Cavalgada da Chama:

Cesar Silveira

João Alberto Almeida Pereira

Eduardo Zarife

Rodrigo Torinsck

João Inácio Nascimento

Eduardo Melo

Leonardo Zarife

Miguel Pizutti

Coord.do Desfile:

Cleo Severo Trindade

Vangel Rocha

Renato Viana

Cilon Junior

Alexandre Mossolin da Silva

Marco Antônio Saldanha

Huellington Ricaldi

Coord.Mateada:

Athos Charão

Luciane Carvalho

Mara Soriano

Silvio Trindade

Desfile Temático:

Marco Saldanha

Gilmar Massari

Joel Soares

Angelo Auzani

Canto Farroupilha:

Marco Antônio Saldanha

Cristiano Fantinel

Comissão da Audiência Crioula:

Neida Ferreira

Dr. Rafael Echevarria Borba

Comissão Ecumênica:

Bianca Saldanha

Giovana Pizutti

Marco Antônio Saldanha

Divulgação:

Giovane Moraes

Antônio Moisés da Silva

Carlos Conrad

Giovani Freitas