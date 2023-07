Ninho dos Falcões, equipe de Taekwondo de Alegrete, trouxe muitas medalhas de competição estadual

A equipe Ninho dos Falcões se inscreveu um total de 4 atletas na Copa Sapiranga, além de ter uma atleta inscrita nos Jogos Estudantis Brasileiros (SEJEBS). Os resultados obtidos pelos atletas foram realmente impressionantes, garantindo diversas medalhas de ouro para a equipe.

Na categoria Mirim até 30kg Kiorugui (luta), o atleta Brayan Brandolt Tavares conquistou a medalha de ouro. Além disso, Brayan também se destacou na categoria Poonsae Família, onde também garantiu a medalha de ouro. Outro destaque da equipe foi o atleta Heitor Rosso Gomes do Nascimento, que conquistou a medalha de ouro na categoria Mirim até 39kg Kiorugui (luta).

Na categoria adulto Kiorugui (luta), acima de 83kg, o atleta Uillian Ricardo Nascimento Vagas mostrou toda a sua habilidade e também conquistou a medalha de ouro. Já o atleta Daniel Dias Tavares brilhou na categoria Poonsae Família, conquistando a medalha de ouro, e também na categoria Faixa Preta Sub 40.

Além dos excelentes resultados obtidos pela equipe Ninho dos Falcões na Copa Sapiranga, a atleta Helena Rosso Gomes Welter também teve uma participação notável nos Jogos Estudantis Brasileiros (SEJEBS). Helena precisou enfrentar o desafio de baixar de peso antes do evento, o que treinou com muita intensidade e competência. Infelizmente, Helena foi derrotada pela atleta Joana por faltas. No entanto, Joana irá representar o estado na final em Ribeirão Preto.

Vale ressaltar que, um dia antes da competição, o treinador e responsável pela equipe Ninho dos Falcões, treinador Daniel Tavares, participou do Curso de Arbitragem da Federação Gaúcha de Taekwondo. Essa participação permitiu que o treinador voltasse a compor o quadro de árbitros da federação, após já ter feito parte dele de 2011 a 2015.

A cidade de Alegrete, representada pela equipe Ninho dos Falcões, pode se orgulhar do desempenho de seus atletas, que se esforçaram ao máximo e deram o seu melhor durante a competição. O treinador da equipe expressou sua felicidade e satisfeito com o desempenho dos atletas, destacando-se a busca constante por evolução, conhecimento e aprimoramento técnico e de combate.

O evento também proporcionou uma oportunidade valiosa para os atletas da equipe Ninho dos Falcões interagirem com atletas de nível mundial que estavam presentes. Atletas expressivos, como Geovana, vice-campeã mundial estudantil no Mundial Estudantil deste ano na Cidade do México, e os competidores Larissa Thozeski e Guilherme Fontoura, que participaram do Pan Americano, passaram presentes, permitindo uma troca de experiências enriquecedora para o desenvolvimento dos alunos e atletas da equipe.

A equipe Ninho dos Falcões agradece a todos os atletas, pais e todos que apoiam o Taekwondo e o esporte na cidade de Alegrete, reconhecendo a importância do apoio e incentivo para o sucesso e crescimento dos atletas.