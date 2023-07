Carro furtado é encontrado, no outro dia, incendiado na propriedade do dono do veículo

Segundo informações apuradas pelo PAT, os militares estavam realizando uma patrulha quando avistaram um veículo incendiado nos fundos do campo da 12ª Cia Com, em Alegrete.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o carro destruído era um Siena, que havia sido furtado em um estabelecimento rural no dia anterior. O veículo, que foi incendiado horas antes, foi recolhido pelo guincho do Detran e apresentado na Delegacia de Polícia.

O estabelecimento rural, localizado no Rincão do São Miguel, aproximadamente 15 km da cidade, pertence ao funcionário que também é o proprietário do veículo furtado e incendiado. Além do automóvel, outros pertencentes ao local também foram subtraídos. Devido à investigação em andamento, não foram repassados ​​mais detalhes sobre a ocorrência.

A Polícia Civil está trabalhando para esclarecer os fatos e identificar os responsáveis ​​pelo furto e incêndio do veículo.

Qualquer pessoa que tenha informações relevantes sobre o ocorrido pode entrar em contato com as autoridades locais, de forma anônima, para auxiliar nas questões (34270300 ou 190). A colaboração da população é fundamental para a resolução de casos como esse e para a prevenção de futuros delitos.