Definidas as quartas de final do 43º Efipan

Abrindo a rodada, a equipe do Olímpia venceu por 2 a 0 a equipe do Defensor nas instalações do 6º RCB. Logo após, a equipe do Argentino Jrs venceu o Del Valle por 2 a 1 e foi líder com folga na primeira fase do Efipan.

Piquenique do amor com as vovós da casa São Vicente de Paulo

Já no estádio Farroupilha, o Peñarol venceu o Palmeiras pelo placar de 1 a 0 e eliminou a equipe paulista. O Grêmio ficou no empate com os argentinos do Talleres pelo placar de 1 a 1. O Universitário venceu o Flamengo de Alegrete pelo placar de 3 a 2; ambas as equipes já estavam com suas situações definidas. Fechando a noite, o Alianza Lima venceu o Internacional por 2 a 1 e segurou a segunda colocação geral do campeonato. Confira os confrontos do dia de hoje abaixo: