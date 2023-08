Piquenique do amor com as vovós da casa São Vicente de Paulo

Cada vez mais pessoas chegam a longevidade no país, e nesta realidade as casas de repouso que cuidam destas pessoas têm um papel importante. O asilo São Vicente de Paulo que assiste só vovós, realizou uma atividae diferente na última semana. Vamderli Polga, que dirige a casa, disse que a equipe resolveu tirar as vovós para um piquenique e passeio diferente. E um grupo saiu para pracinha que fica próximo de onde vivem. – Foi lindo, foi emocionante narra. Elas tomaram sol, riram e até se arriscaram a usar os balanços, relembrando momentos da infância.

Como vivem sempre dentro da Casa, o espaço para tomarem sol e até se movimentarem fica mais restrito e por isso resolvemos tirar um pouco, narra. Foi uma experiência gratificante, explica Polga. Vamos tentar repetir, porque é necessário sempre que for possível levar as vovós para outras atividades. Dentro da casa sempre temos grupos dos que tocam ou cantam que vão alegrá-las. Para esta atividade na pracinha eles contaram com as voluntárias, Gracile Ramos, Pamela Rodrigues e Gabriele – todas servidoras da Casa.

