Definidas as quartas de final na categoria livre do 3º Torneio do Verdão

O Torneio promovido pelo Verdão do Capão do Angico definiu os clubes que vão disputar a fase de quartas de final do Palmeiras.

A quinta e última rodada da fase classificatória, teve vitória do Sindicato por WO. O Centenário não compareceu e foi desclassificado da competição conforme rege o regulamento do certame.

O anfitrião Palmeiras perdeu para o Atlético 1 a 0, e deu adeus a competição. Já o Galo alegretense segue adiante. O Leão da Toca obteve classificação com uma magra vitória sobre o também classificado River Plate. O Brandão fez 2 a 0 no Honório Lemes, ambos conseguiram classificação para às quartas. O Cruzeiro goleou o Vera Cruz. Vitória de 3 a 0, em cima do Vera Cruz, que mesmo derrotado segue adiante na competição.

De acordo com o coordenador técnico Valdir Knierin, falta definir os mandos de campos e horários. Segundo o desportista as equipes do Sindicato, Brandão e Cruzeiro tem prioridade para escolher o campo e horário. Confira os pr óximos confrontos pela quartas de final:

Cruzeiro x Brandão

Santos x Sindicato

River Plate x Vera Cruz

H. Lemes x Atlético