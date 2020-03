PRF apreende mais de 7 mil reais em mercadoria importada ilegalmente por cidadão uruguaio

Os produtos, roupas, sapatos e chapéus, ocupavam praticamente todo o espaço interno do veículo e não tinham documentação fiscal.

Na madrugada desta quarta-feira (11), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de R$ 7.380,00 reais em mercadorias importadas ilegalmente da Argentina que eram transportadas num Fiat Elba com placas uruguaias.

A equipe PRF fazia o patrulhamento da rodovia quando abordou o veículo e verificou a mercadoria em situação irregular. O condutor declarou que compra roupas na Argentina e as leva para a revenda no Uruguai. Segundo ele, a travessia é feita de táxi na ponte de Uruguaiana/RS com Paso de los Libres (Argentina) trazendo os produtos aos poucos até montar um carregamento grande o suficiente para a venda no Uruguai.

O homem foi liberado após os procedimentos policiais e o Fiat Elba e a mercadoria foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal.

Fonte:G1