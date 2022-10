Definidas as semifinais na sênior especial da Liga Alegretense de Futebol

Dois jogos no último sábado (29), no estádio municipal Farroupilha definiram os quatro semifinalistas no campeonato amador da LAF na categoria sênior especial.

No primeiro confronto o Clube Independente Tinga triunfou para cima do Ser Ceva. Num jogo bem disputado, ambas equipes duelaram do início ao fim. Melhor para o Tinga que fez 2 a 1, e avançou de fase nos “Quarentinha”.

CIT está na semifinal Ser Ceva

Com o resultado, o Tinga enfrenta o Sindicato, marcando o clássico da Zona Oeste. No segundo jogo da tarde no Farroupilha uma chuva de gols.

O Ibirapuitã com uma fusão de atletas do Fluminense não tomou conhecimento do Nacional e literalmente atropelou o adversário. Um jogo com jogadores renomados, atletas do Uruguai e Argentina deram um lado internacional para o confronto. Final 6 a 1, para o time do outro lado da Ponte. Agora o Ibirapuitã encara a equipe do Centenário no clássico da Zona Leste.

Fusão Ibirapuitã/Fluminense Nacional

Segundo o coordenador técnico da competição Valdir Knierin, até a próxima quarta-feira (2), será definido o dia e horários dos jogos em comum acordo com as equipes semifinalistas.

Foto: LAF