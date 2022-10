Alegrete entra na rota de bloqueio de estradas pelo Brasil; ponto da BR 290 já está interditado

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), realizam manifestações em rodovias de ao menos 11 Estados e do Distrito Federal.

No Rio Grande do Sul, bloqueios totais e parciais foram confirmados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

Em Alegrete, iniciou no final da manhã(31), no KM 575, da BR 290, o bloqueio dos caminhoneiros. A Polícia Rodoviária Federal, já está no local e há queima de pneus, na pista.

Um dos caminhoneiros que liderou os movimentos no ano de 2018, em Alegrete e na Região, Rodrigo Han, convoca a todos os patriotas para que se unam à classe(caminhoneira) e ao agro. Até o momento, não há previsão do período em que a rodovia vai permanecer bloqueada.

Já, na RSC 377, até esta postagem, o CRBM, informou que não havia interrupções.

Pontos com bloqueios nas rodovias federais no Rio Grande do Sul:

BR 386 KM 435 em Nova Santa Rita – bloqueio total (com siga-pare)

✔️BR 116, km 41 em Vacaria – bloqueio total

✔️BR 116, km 44 em Vacaria – bloqueio total

✔️BR 470, km 225, em Garibaldi – bloqueio total

✔️BR 470, km 159, em Nova Prata –bloqueio total

✔️BR 392, km 66, em Pelotas – bloqueio total

✔️BR 386, km 136 em Sarandi – bloqueio total

✔️BR 285 km 199, em Lagoa Vermelha – bloqueio total (em averiguação)

✔️BR 285, km 460, em Ijuí, acesso a Cruz Alta – bloqueio parcial – trânsito fluindo pelas alças

✔️BR 285 km 496, em Entre-Ijuís – cerca de 50 manifestantes – bloqueio parcial (veículos desviando pelo pátio do posto de combustível, com formação de filas)

✔️- BR 285 km 564, em São Luiz Gonzaga – bloqueio total no trevo de acesso secundário à cidade – em averiguação