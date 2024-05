Sorteios de Sonhos: a plataforma que já realizou o sonho de diversas pessoas no Brasil

A Sorteios de Sonhos nasceu de uma conversa entre amigos, Daniel Torres e Antônio Pereira, conhecido como Tony, o proprietário e cofundador da marca. A empresa foi lançada no mês de fevereiro com um único propósito: realizar sonhos ao redor do mundo.

A empresa começou a se destacar tanto que atingiu praticamente todos os estados do Brasil e sentiu-se no dever de agregar sua marca a causas urbanas. O gestor, que é muito ativo nas causas sociais, ajudou em diversos projetos na Bahia e colaborou com os desalojados nas cheias do Rio Grande do Sul. Segundo ele, esse tipo de atitude é de suma importância para o desenvolvimento da região: “Nunca estamos livres de nada. Procuro ajudar os mais necessitados e acredito que essas pessoas do Sul do Brasil irão voltar ainda mais fortes para suas vidas”, destacou.

O fundador, Tony, ressalta que a empresa vem se consolidando no mercado dia após dia. “Estamos sempre pensando em expandir. Já tivemos ganhadores no Sul, em Alegrete, em Araguaína, no Tocantins, em Lages, em Santa Catarina, em Ipiaú, na Bahia, em Fortaleza, no Ceará, e em diversas outras regiões do Brasil. A rifa tem uma didática muito fácil; os valores são entre R$0,40 e R$0,50, e você pode ganhar todos esses prêmios mencionados acima: motos, iPhones e premiações em dinheiro.

Na região Sul, a Sorteios de Sonhos chegou a Alegrete por meio do personagem Tertuliano e do radialista Gerson Brandolt. O personagem destaca a importância da empresa no cenário atual: “Estamos em uma fase ótima, de muita credibilidade, e esperamos crescer ainda mais, para poder expandir de maneira homogênea o nome da Sorteios de Sonhos em todo o território brasileiro.

Os coordenadores da rifa agendaram para os dias 21 de Setembro e 19 de outubro os sorteios das premiações. Lembrando, você pode adquirir quantas cotas você quiser, quanto mais comprar, maior a probabilidade de ganhar.

Não fique de fora dessa, siga a página no Instagram:@Sorteios de Sonhos Br e fique por dentro de todas as ações da empresa, ali você encontrará todos os links das demais plataformas, WhatsApp, Tiktok e Facebook. Venha você adquirir sua cota e ganhar esses super prêmios, é um espetáculo de bonificação, o próximo ganhador pode ser você! confira os links que te levam diretamente para a plataforma.

