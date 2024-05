Três jogos definiram os oito classificados para o mata-mata da categoria, que ainda não tem datas definidas para os confrontos.

Abrindo a rodada, a equipe do Sindicato empatou em 0 x 0 com o Real Capão. O tricolor do bairro Macedo já estava com sua classificação assegurada e ficou em segundo lugar em sua chave (B). No campo do Honório Lemes, o Vila Nova não tomou conhecimento da equipe do Santos e aplicou 7 x 0 ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o jogo não continuou porque a equipe da Toca do Leão tinha apenas sete jogadores. Fechando a rodada no Palmeiras, a equipe do Juventus venceu por 1 x 0 a boa equipe do Centenário, e ambas avançaram para a próxima fase. Confira os confrontos abaixo:

Raça x Centenário

Brandão x Juventus

Várzea Verde x Sindicato

Vila Nova x Nova Brasília