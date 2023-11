Definidos os finalistas do citadino vianense de futsal

Na última terça-feira (28), ocorreu a penúltima rodada do Citadino Vianense de futsal. Foram definidos os finalistas que disputarão o título no dia 9 de dezembro, no ginásio Henrique Nemitz. Nas fases anteriores foram disputados 35 jogos e mais de 13 equipes disputaram a competição municipal que envolveu as categorias veteranos, feminino e livre.

A grande final da categoria veterano será disputada entre Cerro e Amigos do Julião, já no feminino, Aliadas e Independente decidem quem será o campeão da categoria. Na noite de terça-feira (28), em quadra a categoria principal teve a disputa das semifinais.

Na primeira decisão, a equipe do Agro venceu o clássico contra o Brahma pelo placar de 2 a 1 e assegurou sua vaga na final. Fechando a noite, Juventude e Oficina do Alemão protagonizaram um jogo equilibradíssimo; melhor para equipe “jaconera” que também venceu por 2 a 1 e carimbou seu passaporte para a finalíssima.