Atraso na documentação, retarda início do campeonato de futebol amador em Alegrete

O campeonato amador de futebol em Alegrete está atrasado. A temporada 2023/2024 ainda não teve início por conta de problemas burocráticos.

Para começar em meados de abril, o certame foi se prorrogando por conta de um repasse que exigiu alguns trâmites pertinentes a lei municipal. O então presidente Paulo Cunha, teve de renunciar do cargo por um familiar em primeiro grau na função de servidor público, fator este, que impedia a prefeitura repassar a verba baseada na Lei Municipal 0319.

O presidente Cunha foi destituído do cargo e assumiu o vice Hamud Maruf que está empenhado em dar largada na temporada do futebol amador. A reportagem entrou em contato com o presidente que detalhou a situação da competição amadora.

“Não conseguimos começar o campeonato em virtude da troca de nomes na documentação. O atraso se deve a substituição de presidentes e em virtude disto, tivemos de refazer todo o planejamento da temporada, constando os projetos, agora como eu presidente”, explicou o empresário.

Segundo apurado, nesta quarta-feira (29), será entregue toda documentação junto à prefeitura, e então a verba poderá ser creditada à entidade esportiva nos próximos dias. Hamud avaliou que o campeonato poderá iniciar já nos dias 9 e 10 de dezembro.

A Liga promove neste fim de semana um torneio na categoria 50 anos, onde seis clubes confirmaram participação. “É uma forma de movimentar os atletas, e optamos em realizar esse torneio, na categoria cinquentinha”, ressaltou o dirigente.

Neste sábado (2), às 16h30min, jogam Boca Jrs. x Cruzeiro no campo do Palmeiras; Nacional e Sindicato se enfrentam no Honório e fechando a 1ª rodada, no Estrelão a partida entre Tinga e a fusão Fluminense/São José.