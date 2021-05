Delegado de Polícia alerta para a incidência de golpes por telefone celular

Compartilhe















Na tarde de sábado(22), o Delegado de Polícia, responsável pela DPPA, em Alegrete, emitiu um alerta sobre novos golpes que estão sendo aplicados na cidade.

De acordo com Delegado Maurício, um deles consiste no golpista ligar para as vítimas e informar que foi realizado uma compra com o cartão ou alguma transferência de valor da conta da vítima para outra pessoa.

Na sequência, os estelionatários solicitam para as vítimas irem até o caixa eletrônico. Na agência bancária, a orientação é para que uma senha seja originada, ocasião em que sugerem que usem sua própria data de nascimento ou algum dado que a própria vítima acaba informando aos golpistas que estão em contato através do telefone.

Outro golpe que está acontecendo, também é através de ligações. Os criminosos ligam e solicitam que as vítimas “baixem um aplicativo” no seu celular.

São aplicativos que permitem acesso remoto ao celular da vítima. Assim que o aplicativo é baixado, ele permite que os estelionatários controlem o telefone à distância e, inclusive façam transferências eletrônicas da conta bancária.

“Os estelionatários se valem da inocência das vítimas e as induzem a criarem senhas que permitam movimentação eletrônica ou controle remoto de seus telefones. Não caiam nesses golpes, não informem nenhum dado pessoal ao telefone. Na dúvida, procure sua agência bancária”- destaca o Delegado.