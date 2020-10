Delegado impede idosa, no caixa eletrônico, de cair no golpe do falso sequestro

Compartilhe













115 Shares

Na manhã de quarta-feira(7), uma equipe da Polícia Civil de Alegrete evitou que uma idosa fosse vítima do golpe do falso sequestro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima disse aos policiais civis que por volta das 8h recebeu uma ligação para seu celular. Assim que atendeu ouviu uma mulher gritando ao fundo, pedindo socorro. A informação repassada foi de que seria a sua filha e o esposo, ambos teriam sido sequestrados e a idosa deveria realizar um depósito de 20 mil reais.

Muito nervosa, a vítima contestou que, no momento só teria R$ 1,000,00. O suposto sequestrador aceitou que ela realizasse a transferência do referido valor, mas somente no momento do saque iria repassar os dados da conta a ser creditado o valor.

No momento em que a idosa estava na frente do caixa eletrônico, foi surpreendida pelo Delegado responsável pela DPPA, Maurício Arruda, que explicou para a idosa que ela estava sendo vítima de um golpe. O policial civil foi avisado por uma amiga da mesma.

Assim que chegou na Delegacia de Polícia, ao ver a filha, a idosa passou mal e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e posteriormente retornou à DP.

De acordo com o Delegado Maurício Arruda, a Polícia Civil está pedindo apoio da imprensa para divulgar que golpes assim estão sendo muito comuns em Alegrete. As vítimas geralmente são pessoas idosas que ficam abaladas quando recebem telefones de criminosos dizendo que sequestraram pessoas da família. “Pedimos a todos que convivem com pessoas idosas, que busquem orientar estes”- disse.

O Delegado também destacou sobre outro golpe comum que é o “golpe dos nudes” em que enviam e recebem mensagens de mulheres para homens e pedem mensagens de volta. Depois outra pessoa, se dizendo pai da “menina” cobra valores das vítimas para não denunciá-lo à polícia, considerando que a menina é menor de idade.

“A orientação em ambos os casos, é procurar imediatamente a polícia e registrar ocorrência de preferência online pelo site da Policia Civil”- ressaltou Delegado Maurício.

“Neste caso, mérito para a amiga da vítima que entrou em contato e felizmente houve tempo de impedir o golpe”.