Demanda de alimentos é grande nos CRAS que adquire mais produtos

Passado nove meses de pandemia do novo coronavírus, o serviços dos quatro CRAs de Alegrete continua em alta.

O maior serviço neste tempo foi a distribuição das cestas alimentares às famílias já cadastradas nos CRAS. Como grande parte dos que utilizam os serviço do CRAS receberam auxílio emergencial do governo, devido a pandemia, as cestas são distribuídas a quem não recebeu, ou realmente precisa, de acordo com as técnicas que trabalham nesses locais.

A demanda continua de acordo com a secretaria de Promoção Social Iara Caferatti Eles vão adquirir mais alimentos, porque existe uma lista de espera. A informação é de que os CRAS ainda têm pouca coisa, que só estão sendo entregues mediante a pessoa ter cadastro em cada um dos Centros de Referência em Assistência Social de seu território e, se realmente a família ou a pessoa precisar, conforme análise dos técnicos.

Alegrete tem quatro CRAS, o Leste, o extremo Leste, CRAS Sul e o Norte com equipe com assistência social, psicólogo e outros serviços.