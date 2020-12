O golpe do empréstimo consignado, na conta de aposentados, virou rotina

Os depósitos irregulares nas contas, principalmente de idosos, mantém-se em alta. Uma das últimas ocorrências foi no sábado(5), em Alegrete.

Desta vez, a vítima é um idoso de 74 anos e recebe no banco Santander. A neta realizou o registro na delegacia de Polícia depois de constatar que havia o valor de R$ 2.121,64 depositado de forma indevida na conta do avô. O consignado foi realizado em 84 parcelas de R$ 52,15. Entretanto como em todos os demais casos, as pessoas atestam que não solicitaram tal empréstimo. Os registros têm sido feitos para que eles possam devolver o valor sem a necessidade de pagar o juro abusivo colocado, como alegam. Neste caso, o total seria mais de R$ 4.380,00 a ser pago pelo aposentado se ele tivesse solicitado. A vítima ressalta que não solicitou e também não autorizou ninguém a fazer empréstimo consignado. A neta disse que não possui suspeitos da autoria.

Durante a semana três casos foram realizados referentes ao mesmo problema.