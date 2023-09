Demétrio Ribeiro vence etapa municipal do JERGS e irá representar Alegrete

Com a participação de 7 escolas estaduais e 4 municipais, foi realizada nos dias 29, 30 e 31 de agosto a etapa municipal do JERGS.

A organização esteve a cargo da prefeitura através da secretaria de educação e cultura em parceria com o Sesc. No total, 11 escolas disputaram a competição que teve como palco a quadra do ginásio do IEEOA/ECM, a modalidade de futsal na categoria infantil masculino.

Após a realização de 23 jogos, incluindo a final, o Demétrio Ribeiro sagrou-se campeão ao derrotar O Lions Club por 5 a 1.

Gurizada do Lions ficou com o vice-campeonato.

Além do título, a escola garante a representatividade do município na segunda fase do JERGS, que irá ser realizado na cidade de Uruguaiana, na fase da 10ª CRE. Na modalidade de basquete, categoria juvenil o Demétrio Ribeiro fez jogo único com o Emílio Zuñeda, e venceu, carimbando o passaporte para Uruguaiana.

Fotos: reprodução