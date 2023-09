Cléo Trindade orienta sobre o encaminhamento dos exames gratuitos nos cavalos para os Desfiles

O coordenador dos Festejos Farroupilhas, Cléo Severo Trindade, esclareceu na redação do PAT sobre como devem proceder os cavalarianos de baixa renda para fazer os exames nos cavalos para os desfiles dos Festejos deste ano. Ele salientou que o recurso de 200 mil veio por intermédio de uma emenda do Deputado Federal Márcio Biolcchi.

Quem for trabalhador rural deve levar a copia da carteira de trabalho ou inscrição em um programa social, no escritório que atende ao lado do Museu do Gaúcho na Zona Leste. Até o momento, 400 pessoas já encaminharam o pedido. Uma comissão integrada pela Inspetoria Veterinária, 4ª Região Tradicionalista e Coordenação dos Festejos vai fazer a triagem de quem realmente se enquadra para ter esse benefíco. Os exames são da gripe equina e anemia.