Meio Ambiente antecipa coleta da cidade e não fará no Passo Novo neste sábado

Por ocasião da Caminhada Cívica, no dia 2 de setembro, a Secretaria de Meio Ambiente, por meio de seu departamento de resíduos sólidos urbanos comunica que não haverá coleta em Passo Novo. O trabalho naquele Distrito volta, normalmente, no dia 4 de setembro.

E aqui na área urbana o trabalho de coleta, previsto para o turno da manhã, será antecipado em uma hora. E os trechos previstos com recolhimento, pela tarde, vão ser atedidos, também, pela parte da manhã. A Secretária de Meio Ambiente, Gabriela Segabinazzi, alerta para que as pessoas fiquem atentas para evitar que os resíduos fiquem depositados nas calçadas, ou no meio de avenidas, neste dia 2 em que o trabalho será feito em horário difereciado, em virtude da caminhada cívica da Semana da Pátria de 2023.