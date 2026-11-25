Um dos motivos seria a troca de postes de madeira pelos de concreto, dentro da manutenção das redes de energia do interior pela companhia distribuidora de energia a esta região do Estado – CPFL Energia.

Na propriedade de Dinosane Parcianelo, na localidade de Rincão da Chácara, a 55 km da cidade, ele não está conseguindo irrigar sua lavoura, pois a energia do levante está sem ligação há mais de uma semana. “Os postes estão à beira da estrada e não foram trocados, isso vem acontecendo com outros produtores, justamente no momento crucial ao nosso trabalho, relata o produtor.

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André Aquino que vive no Angico diz que a localidade está sem energia desde a segunda- feira(23) e a informação é de que a luz só será religada na quarta(25).

Muitos relatam que já têm os postes e o fios e nada da CPFL/ RGE realizar a ligação, isso está prejudicando quem precisa da energia para tocar motores que abastecem casas, que dependem de energia para tocar os poços artesianos de localidades do interior de Alegrete.

Em contato com representantes da Empresa de energia foi solicitado códigos de clientes para ver a situação de cada um, porém, com são vários, isso se tornou bem difícil para a reportagem providenciar.