O ginásio da Arena Esporte e Lazer recebeu, na última terça-feira (24), mais uma rodada do Citadino Alegretense de Futsal. A programação contou com partidas pelas categorias Série C, Feminino e 38+, além de confrontos decisivos das quartas de final da competição.

Pela Série C, em jogo válido pelas quartas de final, o Haru teve uma atuação dominante e venceu o Carroceiros da Sampa pelo placar de 9 a 2. Com maior eficiência nas finalizações e bom aproveitamento das oportunidades, a equipe construiu uma vitória expressiva e garantiu vaga nas semifinais.

Na categoria Feminino, o SER Alegrete levou a melhor em um confronto bastante equilibrado diante do Baita Chão. Em uma partida de muitos gols e alternância na disputa, o SER Alegrete venceu por 5 a 4, em um dos jogos mais movimentados da rodada.

Pela categoria 38+, o Calvos conquistou uma vitória tranquila diante do Aimoré. Com uma atuação segura e superioridade durante a partida, a equipe venceu por 4 a 0, sem sofrer gols.

Fechando a programação, Beko e AABF protagonizaram mais um confronto pelas quartas de final. No tempo regulamentar, as equipes empataram em 1 a 1. A decisão foi para as cobranças de pênaltis, quando o Beko mostrou maior aproveitamento e venceu por 4 a 2, garantindo também sua classificação para as semifinais.