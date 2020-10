Dentista desaparecida é encontrada morta em matagal em Santa Maria

Compartilhe















Corpo de Bárbara Machado Padilha, 32 anos, foi localizado próximo de rodovia por volta de 15h desta quarta-feira.

Foi encontrado, por volta de 15h desta quarta-feira, o corpo da dentista Bárbara Machado Padilha, 32 anos, desaparecida desde o último sábado. O corpo foi localizado pelas equipes de busca às margens da BR-158, próximo ao local onde foram realizadas as buscas na terça-feira, no Bairro Presidente João Goulart. Ainda não há informações sobre a causa da morte e a Polícia Civil continua investigado as circunstâncias do desaparecimento e a causa da morte dela, de acordo com o Diário de Santa Maria.

Equipes da Polícia Civil, dos Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal fizeram buscas desde o último domingo. Bárbara estava desaparecida desde a tarde de sábado, quando foi vista pela última vez pelo marido. Ela teria saído do escritório do marido e ido a pé até a residência por volta das 17h. Cerca de 2 horas depois, ele chegou na residência e não encontrou a esposa. As portas estavam abertas e a chave de casa caída no chão. Os documentos e a bolsa de Bárbara estavam na casa.

– Ficou muito claro para nós que ela havia planejado isso há muito dias. Ela já havia tentado isso na sexta-feira, inclusive mentindo o nome quando fez contato com um motorista de aplicativo. Já tinha questionado outro motorista sobre o custo de uma corrida de Tupanciretã até o Trevo do Castelinho – disse o delegado Sandro Meinerz ainda na terça-feira durante a operação de busca.

Ela foi vista pela última vez ainda no sábado, na loja de conveniência de um posto de combustíveis no Trevo do Castelinho. As imagens mostram que ela entrou na conveniência às 19h34min de sábado. Comprou água e picolé e pagou com dinheiro. Outra imagem mostra a dentista deixando o posto às 19h53min. Segundo funcionários do posto, Bárbara sentou em uma mesa dentro do estabelecimento. Ela estava sozinha o tempo todo.

Fonte: Diário de Santa Maria