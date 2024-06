Frutas sofrem novo aumento de preço em Alegrete

As cinco frutas mais consumidas no Brasil, banana, laranja, melancia, maçã e mamão sofreram elevação de até 60% na cotação das Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa/RS) nos seis meses de 2024.

A suba mais expressiva atingiu a maçã gala, que passou de R$ 5,55 o quilo, em abril de 2023, para R$ 10,99 em junho de 2024, um aumento de 70,18%, considerando cotação da Ceasa/RS do dia 28 de maio. Em contrapartida, a variedade fuji baixou 5,05% no mesmo período. Custava igualmente R$ 5,55 em abril de 2023, sendo agora comercializada na Ceasa/RS por R$ 5,17. Um dos fatores que explica a suba de algumas frutas é a questão da cheia que assombra o RS, as logísticas e deslocamentos ficaram mais complexos e com isso o imposto em cima desse novo cenário subiu.

Na banana, a fruta que lidera a preferência nacional, segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o acréscimo atinge 53,48% na caturra. A pomácea era vendida por R$ 2,76 o quilo em março desse ano, agora, é encontrada por até R$5,90 em alguns estabelecimentos de Alegrete.

Um comerciante do ramo de frutas salientou que, de uma maneira geral, os produtos da fruticultura sofreram reajustes em todo o país. A banana prata, exemplifica, “teve quebra em São Paulo e Minas Gerais em razão do calor excessivo”. A caturra, por sua vez, produzida no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, sofreu com o excesso de chuvas e os ventos fortes, resultando em abortamentos.

Em Alegrete, alguns consumidores esboçaram descontentamento com a suba das frutas. Paola Machado, moradora do bairro Vera Cruz, disse que adora uma fruta, porém, as laranjas que ela mais gosta, subiram muito de valor.”

Fotos: reprodução