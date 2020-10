Denúncias de irregularidades na campanha política podem ser feitas no aplicativo pardal

As denúncias de irregularidade na campanha eleitoral de Alegrete e de qualquer município do país podem ser feitas pelo aplicativo Pardal.

De acordo com a chefe do Cartório Eleitoral, Giovana Galli, que for fazer a denúncia por este aplicativo tem que colocar todos informações, porque muitas chegam sem embasamento e assim, não podem ser apuradas.

Este aplicativo existe desde 2014, mas foi aprimorado ao longo de cada pleito e para as eleições de 2020 existem diversas novidades, para tornar o seu uso ainda mais funcional.

Entre as novidades para este ano, o app disponibilizará link específico para que as denúncias sejam enviadas ao Ministério Público Eleitoral de cada unidade da Federação. Outra melhoria é que o aplicativo foi aperfeiçoado para evitar recebimento de denúncias infundadas ou repetitivas.

Vera Soares Pedroso