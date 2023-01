Depois de reportagem, desvio para caminhões pesados passa por manutenção no Capivari

O desvio feito ao lado da ponte do Capivari para passagem de caminhões com cargas acima de 25 toneladas, finalmente foi consertado pelo DAER.

Motoristas que passam na localidade reclamavam que o desvio estava intrasitável e, devido a isso, precisavam entrar na estrada do Passo da Espera, no CTG Querência Charrua aumentando o trecho para chegar à cidade.

Depois da reportagem do PAT, e em contato com o engenheiro do DAER, Paulo Maister, postada em 25 de dezembro passado, as obras para melhorar a passagem no local foram realizadas e agora o trânsito de carretas, com cargas que saem das lavouras, daquela parte do interior do Município, segue normal pelo desvio.

Essa passagem é para preservar a pranchada da ponte com capacidade para veículos com até 24 toneladas.