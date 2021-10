Depois do feriadão a vacinação está de volta; veja grupos e locais nesta quarta-feira

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), informa que a vacinação contra a Covid-19 continua nesta quarta-feira, 03, a partir das 08h30 e acontece durante o horário de funcionamento das UBSs. Confira os grupos e locais.

Vacinação com a 2ª dose:

Segundo a SMS, a partir das 08h30, acontece a antecipação da 2ª dose da vacina PFIZER para pessoas que receberam a 1ª dose até 08/09. A vacinação acontece em TODAS AS UBSs, EXCETO no PAM e CSU, a partir das 08h30, com intervalo ao meio-dia conforme horário das unidades.

Acontece também a antecipação da vacina da FIOCRUZ/ASTRAZENECA para pessoas que receberam a 1ª dose até o dia 08/09, no PAM e CSU. A partir das 13h30, conforme horário das unidades.

No PAM há também a vacinação para pessoas que estão com a 2º dose para o dia ou em atraso da vacina CORONAVAC.

Vacinação com a dose de reforço (3ª dose):

A vacinação com a dose de reforço (3ª dose) contra a Covid-19 continua no PAM e Centro Social Urbano (CSU). A dose de reforço é destinada a idosos com 60 anos ou mais, que tenham recebido a 2ª dose há no mínimo 6 meses. Imunossuprimidos e pessoas vivendo com HIV/AIDS também poderão se vacinar, nos mesmos locais, desde que tenham recebido a 2ª dose há no mínimo 28 dias e mediante apresentação de atestado ou exame comprobatório.

A vacinação ocorre a partir das 08h30 e para se vacinar é preciso apresentar documento de identidade, CPF e cartão de vacinação.