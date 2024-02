Deputada Eliane Bayer, natural de Alegrete, é a Segunda Vice-Presidente da Assembleia Legislativa

Na tarde da última quarta-feira, a Deputada Eliana Bayer, natural de Alegrete, assumiu a Segunda Vice-Presidente na recém-formada Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, consolidando sua participação no órgão pelo segundo ano consecutivo. A cerimônia também marcou a posse do Deputado Adolfo Brito como o novo presidente do Parlamento gaúcho e contou com a presença de representantes de todos os poderes.

Nesta gestão, a Deputada Eliana Bayer se destaca como a única mulher a integrar a equipe titular da Mesa Diretora, trazendo consigo um importante elemento de representatividade feminina. A mesa desempenha um papel crucial na condução dos trabalhos legislativos e na administração da Assembleia, sendo responsável por diversas funções essenciais para o funcionamento eficiente do órgão legislativo.

Ao ocupar o cargo de Segunda Vice-Presidente, Eliana Bayer contribui com sua valiosa experiência e comprometimento, elementos essenciais para o sucesso do grupo. O objetivo desta gestão é garantir a eficácia dos processos legislativos e o bom funcionamento da instituição como um todo, visando promover o progresso e o bem-estar do estado.