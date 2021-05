Ladrão foi pego com a “mão na massa” ao sai de uma casa com objetos furtados

Compartilhe















Ladrão foi preso ao sair da residência que tinha arrombado. Ele foi flagrado pelos policiais militares com os objetos da casa em mãos.

Conforme ocorrência policial, o indivíduo, já conhecido das guarnições policiais, entrou em uma casa, que estava fechada em decorrência da hospitalização da proprietária. Um vizinho viu ele entrando no local e, ao saber que não havia ninguém, acionou a Brigada Militar.

Quando as guarnições chegaram, se depararam com ele saindo da residência com uma TV 43 polegadas, um máquina de cortar grama, um DVD e mais três controles remotos. O indivíduo foi identificado e levado à delegacia de Polícia.

O filho da vítima compareceu na DP e reconheceu os objetos que foram restituídos. Em contato com o Delegado Maurício Arruda foi determinado prisão em flagrante por furto qualificado.

Depois de ouvido, ele seria levado ao Presídio Estadual de Alegrete.