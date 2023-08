Deputado Lindenmayer veio a Alegrete para relatar os grandes desafios do Governo Federal

Em sua visita em Alegrete, primeiro para agradecer os mais de 600 votos que recebeu na cidade, o deputado federal do PT, Alexandre Lindenmeyer falou de vários temas importantes na atual conjuntura nacional. Específicamente em relação ao estado, disse que a duplicação da rodovia BR 290 vai acontecer até Pantano e haverá permanente pleito pela continuidade da obra, visto que essa estrada é a que tem maior índice de acidentes frontais no Estado. Em relação à privatização da Corsan, haverá audiências da comissão visto que, conforme o deputado, o próprio Tribunal de Contas é contra devido a forma como se deu a negociação que teria sido subprecificada.

Em relação a um fato polêmico, a volta do imposto sindical, o deputado coloca que vai ser compartilhado entre entidades patronais e sindicais e será para viabilizar atividades realizadas pelas categorais que representam. Destacou o investimento de 10 bilhões para obras inacabadas e novos projetos de habitação no país, especialmente o projeto Minha Casa Minha Vida. Ele acredita que devemos sair desse modelo de mobilidade somente por rodovais e fortalecer o transporte por hidrovias e que o RS é o segundo do país com 30% desse meio. Anunciou que a Rumo, que tem a concessão da malha rodoviária no estado está findando seu contrato, e que retomar o transporte por ferrovias é um desafio no RS.

Em relação à agricultura familiar, afirma que serão investidos recursos para fortalecer o segmento, inclusive cooperativas, com o PA e PNAE. Reforçou que haverá melhorias na educação básica, qualificando as escolas. Em relação ao projeto de desarmar a população, disse que o governo está fazendo uma revisão estrutural dos CACs no país para restringir armas, porque muitas estão de forma ilegal. Destacou a reforma fiscal com unificação de tributos, o que acredita que vai fortalecer a indústria e novos investimentos. O setor de energia é um dos que tende a crescer no país, disse Lindemeyer, tanto por terra quanto pelo mar, com linhas de transmissão de energia limpa. E já estão investindo em ciência e tecnologia no RS, setor estratégico para o desenvolvimento.

Alexandre Lindenmeyer lembrou que os grandes desafios do governo são: erradicar a fome, o Brasil voltar a ter relação internacional (geopolítica) e questão de segurança pública com a reforma carcerária e combater o narcotráfico no país.